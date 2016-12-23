Власти Монголии потратят почти $1,5 на уменьшение загрязнения воздуха в Улан-Баторе

- В Монголии национальный комитет по уменьшению загрязнения воздуха получит 5 млрд. ($2 млн) тугриков из бюджета в 2017 году, сообщает портал Gogo.

Из них 3,5 млрд. тугриков ($1,4 млн.) будет потрачено снижение тарифа на электроэнергию для жилых домов, использующих электрическое отопление в Улан-Баторе. Кроме того 450 млн. тугриков ($181 тыс.) будет потрачено на улучшенных печей.

Всемирный банк инвестирует 7,8 млрд. тугриков ($3,1 млн.) для проекта чистый воздух в Улан-Баторе. В рамках проекта планируется поставить 200 воздухоочистителей в 50 детских садов. Раздать специальные маски более 40 тыс студентам, которые учатся в наиболее загрязненных районах города.

Ранее, премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат поручил ученым найти оптимальный вариант снижения смога в Улан-Баторе.

Напомним, в Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достиг критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.

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