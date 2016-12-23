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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Ташкента посетил с рабочим визитом Алматы
CA-NEWS (UZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с хокимом (главой администрации) города Ташкента Рахмонбеком Усмановым. Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, сообщила пресс-служба акимата Алматы.

В ходе встречи аким Алматы отметил, что за 10 месяцев текущего года товарооборот между Алматы и Узбекистаном увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $200 млн., в городе действуют 129 совместных и 236 узбекских предприятий.

«Алматы - город бизнеса и частного капитала, здесь расположено свыше 90% головных офисов банков. Сервис и торговля составляют 86% ВРП, в текущем году кредитование МСБ выросло на 36%. Принимается комплекс мер по поддержке инвесторов. Вместе с тем, большое значение уделяется развитию туристического кластера, и в этом плане нам интересен опыт Ташкента и Узбекистана в целом», - сказал Б.Байбек.

В свою очередь Р.Усманов подчеркнул, что в Алматы активно развивается сфера строительства льготного жилья.

«Государственная программа «Доступное жилье – 2020», реализуемая в Казахстане, показала свою эффективность. Данный вопрос сейчас очень актуален в Ташкенте и мы, безусловно, будем внедрять некоторые механизмы у себя», - добавил он.

Месяц назад аким Алматы в ходе встречи с послом Республики Узбекистан в Казахстане Икромом Назаровым пригласил узбекских спортсменов принять участие в 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017 и буквально на днях спортсмены республики подтвердили свое участие в Играх.

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