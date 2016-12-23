Главы МИД Узбекистана и Казахстана провели встречу в Ташкенте
- Узбекистан, политика
- 12:18, 23 декабря 2016
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 23 декабря, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с прибывшим в страну с рабочим визитом министром иностранных дел Республики Казахстан Ерланом Идрисовым.
Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений через призму реализации договоренностей, достигнутых в ходе узбекско-казахстанских контактов на высшем уровне, сообщила пресс-служба МИДа.
Отдельное внимание на встрече было уделено межмидовскому взаимодействию в рамках международных и региональных организаций с учетом избрания Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы.
Стороны подтвердили наличие взаимного интереса к дальнейшему углублению диалога в различных областях, включая активизацию деятельности двусторонних институтов сотрудничества. Отмечена близость и совпадение позиций Узбекистана и Казахстана практически по всем обсужденным проблемам.
В переговорах принял участие посол Казахстана Ерик Утембаев.
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