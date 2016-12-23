Все страны региона должны помочь друг другу, чтобы победить этого монстра - терроризм, - президент Ирана в Бишкеке

- Кыргызстан, политика
- 12:29, 23 декабря 2016
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«В переговорах мы говорили о терроризме, незаконном обороте наркотиков, где мы можем иметь активное сотрудничество и обмениваться данными, чтобы искоренить это зло. Выделю терроризм, который сегодня мы видим в Ираке, Сирии. Все страны региона должны помочь друг другу, чтобы победить этого монстра, чтобы видеть мир и процветание этих стран», - сказал он.
По его словам, терроризм - особенная тема.
«Ислам, который мы должны защищать и распространять – это реальный ислам, который принес пророк Мухаммед, ислам умеренный, милостивый, далекий от терроризма и экстремизма. Две страны имеют очень близкий взгляд. Экстремизм - большая угроза для всего региона, мы хотим устранить эту угрозу посредством культуры, чтобы распространять культуру толерантности», - сказал он.