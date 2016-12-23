Все страны региона должны помочь друг другу, чтобы победить этого монстра - терроризм, - президент Ирана в Бишкеке

- Президент Ирана Хасан Роухани 23 декабря на встрече с президентом Алмазбеком Атамбаевым в госрезиденции «Ала-Арча» затронул тему терроризма.

«В переговорах мы говорили о терроризме, незаконном обороте наркотиков, где мы можем иметь активное сотрудничество и обмениваться данными, чтобы искоренить это зло. Выделю терроризм, который сегодня мы видим в Ираке, Сирии. Все страны региона должны помочь друг другу, чтобы победить этого монстра, чтобы видеть мир и процветание этих стран», - сказал он.

По его словам, терроризм - особенная тема.

«Ислам, который мы должны защищать и распространять – это реальный ислам, который принес пророк Мухаммед, ислам умеренный, милостивый, далекий от терроризма и экстремизма. Две страны имеют очень близкий взгляд. Экстремизм - большая угроза для всего региона, мы хотим устранить эту угрозу посредством культуры, чтобы распространять культуру толерантности», - сказал он.