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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Мы отмечаем недопустимость отожествления терроризма с какой-либо нацией, - президент Кыргызстана
CA-NEWS (KG) - Мы отмечаем недопустимость отожествление терроризма с какой-либо нацией, культурой, религией, недопустимость исламофобии, сказал в госрезиденции «Ала-Арча» 23 декабря на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, Кыргызстан выражает озабоченность ростом радикализма, экстремизма и усилению подрывных действий террористических организаций в регионе.

«Мы решительно осуждаем терроризм во всех формах и проявлениях. В связи с нарастающей угрозой терроризма и неоднозначной перспективой развития ситуации в Афганистане необходима консолидация всех заинтересованных сторон для поддержания стабильности и мира, в этом плане нам надо усилить взаимодействие в области безопасности, обмениваться информацией по терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков», - сказал он.

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