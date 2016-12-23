Мы отмечаем недопустимость отожествления терроризма с какой-либо нацией, - президент Кыргызстана
- Кыргызстан, политика
- 12:30, 23 декабря 2016
- Просмотров: 313
CA-NEWS (KG) - Мы отмечаем недопустимость отожествление терроризма с какой-либо нацией, культурой, религией, недопустимость исламофобии, сказал в госрезиденции «Ала-Арча» 23 декабря на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани президент Алмазбек Атамбаев.
По его словам, Кыргызстан выражает озабоченность ростом радикализма, экстремизма и усилению подрывных действий террористических организаций в регионе.
«Мы решительно осуждаем терроризм во всех формах и проявлениях. В связи с нарастающей угрозой терроризма и неоднозначной перспективой развития ситуации в Афганистане необходима консолидация всех заинтересованных сторон для поддержания стабильности и мира, в этом плане нам надо усилить взаимодействие в области безопасности, обмениваться информацией по терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков», - сказал он.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь