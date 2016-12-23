Нефть развернулась в минус из-за сильного доллара

CA-NEWS (CA) - Цены на нефть снизились на малоактивных предпраздничных торгах в пятницу, растеряв часть набранного по итогам предыдущей сессии преимущества, на фоне фиксации прибыли трейдерами, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,40 процента до $54,83 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $52,69, на 0,49 процента ниже предыдущего закрытия.

"Есть некоторая фиксация прибыли после роста по итогам предыдущей сессии. Усиление доллара также повлияло на нефтяные котировки", – сказал аналитик Ayers Alliance Джонатан Барратт.

"Но в целом тот факт, что доллар и цены на сырьё стремительно растут, говорит или об увеличении спроса на сырьевые товары, или о необходимости наращивания поставок", – добавил он.

Доллар немного ослаб в пятницу, но продолжает торговаться вблизи 14-летнего максимума в 103,65 пункта. Нефть торгуется вблизи максимума с середины 2015 года после заключения глобального пакта о снижении производства.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи спустя почти год переговоров.

Барратт прогнозирует, что цена нефти WTI поднимется до $60 за баррель в первом квартале 2017 года, Brent будет торговаться в диапазоне $62-63 за баррель.

По мнению главы Организации арабских стран-нефтеэкспортёров (ОАПЕК), восстановление баланса на нефтяных рынках произойдёт в первом или втором квартале следующего года.

Соглашение о сокращении добычи, призванное поддержать цены на сырьё, вступает в силу с 1 января.

США при этом планируют в январе начать продажу нефти из стратегических запасов страны, сообщила консультационная компания Poten & Partners. "Если запланированные продажи начнутся, то стратегический нефтяной резерв США сократится на порядка 190 миллионов баррелей в 2017-2025 годах", – сообщила компания. Сегодня он составляет около 695 миллионов баррелей.

Несмотря на небольшой объём, "правительство США планирует поставки нефти (на и без того перенасыщенный) рынок в то время, как ОПЕК пытается убрать лишние баррели".