Государственный музей Туркменистана представил экспозицию по средневековой культуре страны (фото)

- В Государственном музее культурного центра открылась обновленная и дополненная экспозиция залов, посвященных истории и культуре средних веков, сообщает госинформагентство Турменистана.

Представленная зрителям экспозиция составлена по хронологическому принципу. Ее открывают разделы, посвященные первой мировой религии – зороастризму, истоки которой ученые уверенно связывают с туркменской землей.

Храмы огня раскопаны археологами в Ахалском велаяте в Бабадурмазе, на холме Акдепе возле села Артык и на городище Мелехейран в Серахсском оазисе. Интересные находки, указывающие на культ огнепоклонников и погребальные обряды, описанные в их священной книге Авесте, найдены в Балканском, Дашогузском и Марыйском велаятах. Интереснейшие материалы первых веков новой эры происходят с берегов Амударьи, входившей в тот период в состав Кушанского царства.

В следующем разделе - не менее значительные артефакты свидетельствуют о процветавшем в раннесредневековом Мерве христианстве несторианского толка. Когда в Римской империи, а затем в Византии адепты этой веры подвергались гонениям и вынуждены были уйти далеко на Востоке, именно в Мерве они нашли безопасное убежище и обосновались здесь на несколько веков. Одновременно с христианами в этом древнем мегаполисе существовала и крупная община буддистов. Среди удивительных находок, свидетельствующих об этом, – великолепная керамическая ваза с сюжетной росписью, внутри которой хранился буддийский свиток VI века. Представление о том, как выглядел буддийский храм с огромной глиняной статуей Будды, открытый полвека назад в Древнем Мерве, дает диорама с реконструкцией комплекса.

Нашла отражение в новой экспозиции и культура туркмен-огузов. Один из самых крупных экспонатов этого раздела – каменная статуя-балбал.

Объемно и многосторонне в музейном зале представлена следующая историческая эпоха, связанная с образованием Арабского Халифата в VII веке и принятия туркменами ислама. В этот период зародились две мощные державы - Великих Сельджуков и Хорезмшахов. Их расцвет в XI-XII веках отмечен стремительным развитием культуры, о чем свидетельствуют экспонаты музея. Среди них фрагменты архитектурной декорации мечетей и мавзолеев, металлическая и бронзовая посуда с художественной чеканкой и гравировкой, штампованная и глазурованная керамика с тонким орнаментом, медные, серебряные и золотые монеты, украшения из драгоценных металлов, а также многое другое.