Таджикистан отменил рейсы «Ямала» в ответ на санкции Москвы

- Таджикистан так и не согласовал российской авиакомпании «Ямал» полеты в страну из подмосковного аэропорта «Жуковский»; в ответ российская сторона с пятницы приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

«Двадцать второго декабря завершились переговоры авиавластей России и Таджикистана. Таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта «Жуковский» назначенного российского авиаперевозчика — авиакомпании «Ямал», — сказали в ведомстве.

«В качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы в Российской Федерации с 00 часов 23 декабря», — сообщили в министерстве.

«Сомон Эйр» может совершать полеты в Москву и Санкт-Петербург. Запрет на полеты авиакомпании касается других регионов России. До сегодняшнего дня самолеты «Сомон Эйр совершали полеты в российские города: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Оренбург, Сочи.

Минтранс России в среду вечером сообщил, что авиасообщение между РФ и Таджикистаном приостановлено с 00.00 22 декабря из-за отсутствия консенсуса по вопросу полетов российской компании «Ямал». Почти час спустя российское министерство сообщило, что власти стран согласовали полеты авиакомпании и сообщение не будет приостановлено, а переговоры продолжатся 22 декабря.

Таджикская сторона отказ в выдаче разрешений «Ямалу» обосновывает отсутствием паритета. Министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода что, согласно межправительственному соглашению, все полеты должны осуществляться на паритетной основе и Душанбе устраивает количество рейсов, выполняемых из аэропорта «Жуковский».

По его словам, авиаперевозчики Таджикистана пока не готовы выполнять третий рейс из «Жуковского».

Тем временем накануне после полудня в Душанбе приземлился самолет авиакомпании «Ямал». Таджикская сторона согласилась на один чартерный рейс данной авиакомпании.

В Душанбе прилетели пассажиры, купившие билеты на «Ямал» по направлению в таджикскую столицу, ставшие «заложниками» «недопонимания» между авиационными властями Таджикистана и России.