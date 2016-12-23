РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Таджикистан отменил рейсы «Ямала» в ответ на санкции Москвы
CA-NEWS (TJ) - Таджикистан так и не согласовал российской авиакомпании «Ямал» полеты в страну из подмосковного аэропорта «Жуковский»; в ответ российская сторона с пятницы приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

«Двадцать второго декабря завершились переговоры авиавластей России и Таджикистана. Таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта «Жуковский» назначенного российского авиаперевозчика — авиакомпании «Ямал», — сказали в ведомстве.

«В качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы в Российской Федерации с 00 часов 23 декабря», — сообщили в министерстве.

«Сомон Эйр» может совершать полеты в Москву и Санкт-Петербург. Запрет на полеты авиакомпании касается других регионов России. До сегодняшнего дня самолеты «Сомон Эйр совершали полеты в российские города: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Оренбург, Сочи.

Минтранс России в среду вечером сообщил, что авиасообщение между РФ и Таджикистаном приостановлено с 00.00 22 декабря из-за отсутствия консенсуса по вопросу полетов российской компании «Ямал». Почти час спустя российское министерство сообщило, что власти стран согласовали полеты авиакомпании и сообщение не будет приостановлено, а переговоры продолжатся 22 декабря.

Таджикская сторона отказ в выдаче разрешений «Ямалу» обосновывает отсутствием паритета. Министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода что, согласно межправительственному соглашению, все полеты должны осуществляться на паритетной основе и Душанбе устраивает количество рейсов, выполняемых из аэропорта «Жуковский».

По его словам, авиаперевозчики Таджикистана пока не готовы выполнять третий рейс из «Жуковского».

Тем временем накануне после полудня в Душанбе приземлился самолет авиакомпании «Ямал». Таджикская сторона согласилась на один чартерный рейс данной авиакомпании.

В Душанбе прилетели пассажиры, купившие билеты на «Ямал» по направлению в таджикскую столицу, ставшие «заложниками» «недопонимания» между авиационными властями Таджикистана и России.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Куталиев Кылыч Бегималыевич
директор отдела стратегического развития ОАО «Кыргызтелеком» - член правления
Айдаралиев Медетбек Курбанбаевич
Председатель государственной службы миграции КР
Токтоматов Нурмамбет Талгатович
глава отдела по регулятивной реформе проекта «Системный анализ регулирования» Правительства КР и центра ОБСЕ в Бишкеке
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com