Франция предоставит Узбекистану кредит на 23,5 млн. евро для управления бытовыми отходами в Самарканде

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 19 декабря Французское агентство развития (ФАР) подписало с Республикой Узбекистан кредитное соглашение на сумму 23,5 млн. евро в рамках финансирования проекта по модернизации управления твердыми бытовыми отходами в г. Самарканде.

Данное финансирование дополняется субсидией со стороны Европейского Союза в размере 8 млн. евро, предоставляемой в качестве кредита Инвестиционным Фондом стран Центральной Азии (IFCA), сообщили в посольстве Франции в Ташкенте.

Проект направлен на создание в Самарканде эффективного и долгосрочного интегрированного управления бытовыми отходами в соответствии с лучшими практиками и международными стандартами. Проект предполагает строительство и ремонт 200 пунктов сбора мусора, приобретение 70 мусоросборочных машин, строительство центра по сортировке твердых бытовых отходов и центра по их захоронению, а также установку по переработке выделяемого на свалке биогаза, которую будут использовать как биореактор.

Центр технического захоронения бытовых отходов, предусмотренный по проекту, будет использоваться как биореактор для максимизации экстракции биогаза, на базе которого будет производиться топливо для заправки мусоросборочных машин. Данный комплексный проект является первым в своем роде, как в масштабах Узбекистана, так и во всем регионе Центральной Азии.

«Подписание этого проекта с Узбекистаном стало отличной новостью. Оно подчеркивает желание Франции и Узбекистана укреплять двусторонние отношения и открывает путь к новому сотрудничеству с ФАР», отметила посол Франции в Узбекистане Виолен де Вильмор.

Церемония подписания состоялась в присутствии Батыра Ходжаева, министра финансов Республики Узбекистан, Паскаля Пако, начальника Управления азиатских стран ФАР,Виолен де Вильмор, посла Франции в Узбекистане, Рафаэля Жозана, директора представительства ФАР в Узбекистане и Овидиу Мик, руководителя отдела технического сотрудничества делегации Европейского Союза в Республике Узбекистан.