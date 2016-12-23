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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по требованию минюста США за нарушения при торговле ценными бумагами

CA-NEWS (CA) - Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank согласился выплатить $7,2 млрд по требованию властей США в качестве компенсации за возможные нарушения при торговле ценными бумагами, сообщает Би-би-си.

Это почти вдвое меньше суммы, которую запрашивал американский минюст.

Согласно достигнутой договоренности, $3,1 млрд будут выплачены в качестве штрафа и еще $4,1 млрд - в качестве компенсации заемщикам.

В сентябре минюст США потребовал от банка выплатить $14 млрд.

Ведомство считает, что Deutsche Bank был в числе кредитных учреждений, которые занижали оценки рисков по ценным бумагам перед началом мирового финансового кризиса 2008 года. В итоге эти бумаги купили ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, с проблем которых и начался кризис.

В ходе кризиса акции обеих компаний обрушились, после чего оба ипотечных агентства были взяты под контроль Федерального агентства по жилищному финансированию. Теперь власти США пытаются взыскать с банков потери этих агентств.

Ранее министерство юстиции США уже сумело добиться выплаты компенсации от американских банков. Так, JP Morgan Chase в 2013 году согласился выплатить $13 млрд, а Bank of America в 2014 году заплатил $17 млрд.

В эти суммы входит компенсация не только непосредственных убытков Fannie Mae и Freddie Mac, но и средств, потраченных налогоплательщиками на государственную поддержку оказавшихся на грани краха ипотечных агентств.

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