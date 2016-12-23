Иран поддерживает строительство железной дороги между Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном до Персидского залива, - Роухани

CA-NEWS (CA) - «Без налаживании банковских отношений, импорта и экспорта мы не сможем сдвинуться с мертвой точки и в данном визите были созданы предпосылки для развития банковских отношений», - сказал 23 декабря в ходе церемонии подписания ряда документов между Кыргызстаном и Ираном президент Хасан Роухани.

По его словам, иранская сторона нуждается в преференциях, в том числе в банковской сфере.

Как сообщил глава иностранного государства, иранская сторона поддерживает инициативу создания сообщения по железной дороги между Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном до Омана, Персидского залива.

«Мы убеждены, что в интересах двух стран и всего региона это большой и важный шаг, он повлияет на культурный и политический аспект», - сказал он .

Как отметил Х.Роухани, необходимо, чтобы товары, в которых нуждаются в Кыргызстане и Иране, поставлялись без посредничества третьих лиц, а также необходимы преференциальные тарифы в отношении первостепенных товаров.

«Мы говорили также о свободной торговле между странами. Кыргызстан является членом ЕАЭС, поэтому наши отношения с Кыргызстаном и с союзом будут лучше в русле этого проекта, надеюсь, что будут приняты хорошие решения», - сказал он.