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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Эксперты назвали метанол причиной массовых смертей употреблявших «Боярышник» в Иркутске

CA-NEWS (CA) - Судебно-медицинские экспертизы показали, что жертвы употребления «Боярышника» в Иркутске умерли из-за содержащегося в этой жидкости метилового спирта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав региона.

«В результате судебно-химических исследований биологических объектов, поступивших от 70 трупов, во всех 70 случаях причиной отравления является метиловый спирт. Работа по исследованию оставшихся четырех объектов продолжается», - говорится в сообщении.

По результатам исследований, у 52 из 55 госпитализированных пациентов причиной отравления также стал метанол, у оставшихся трех - этиловый спирт. Исследование биологических данных 90 человек, госпитализированных в лечебно-профилактические учреждения Иркутска с 18 по 23 декабря, продолжается.

Как сообщалось, в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник». Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По данным Минздрава Иркутской области, к настоящему времени от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибло более 70 человек, более 30 остаются в больницах города.

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