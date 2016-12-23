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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Нукусе таможенники и пограничники обсудили вопросы природоохранного законодательства

CA-NEWS (UZ) - В городе Нукус на днях прошёл семинар-тренинг, направленный на повышение потенциала силовых структур Республики Каракалпакстан по вопросам природоохранного законодательства и сохранения редких видов животных и растений.

В ходе семинара были обсуждены законодательные основы охраны природы Узбекистана, включая ряд базовых конвенций, таможенные правила ввоза/вывоза диких видов животных, проблемы сохранения редких видов.

В ходе тренинга участники научились определять видовую принадлежность животных по отдельным частям их тела, а также поучились решать ситуативные задачи, связанные с провозом незаконного груза через государственную границу.

В ближайшее время планируется проведение подобных межведомственных встреч по повышению информирования сотрудников таможенной и пограничной служб, органов МВД Узбекистана в области природоохранного законодательства и выполнения международных обязательств по основным экологическим конвенциям в других регионах Узбекистана.

Мероприятие организовано по инициативе экспертов Института генофонда растительного и животного мира Академии Наук Республики Узбекистан Академии наук РУз и ННО «EKOMAKTAB», при поддержке Альянса по сохранению сайгака.

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