В Астане открылась фотовыставка «Исламская культура и быт Великого Шелкого пути»

CA-NEWS (KZ) - В Астане открылась фотовыставка «Исламская культура и быт Великого Шелкого пути», приуроченная к 25-летию независимости Казахстана и установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном, а также к третьей годовщине выдвижения инициативы «Экономический пояс Шелкого пути», сообщает в четверг, 22 декабря Синьхуа.

В экспозиции представлены лучшие работы известных фотографов из Китая, Саудовской Аравии, Бахрейна, Вьетнама и других стран мира. Выставка продлится до 24 декабря.