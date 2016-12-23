В Астане открылась фотовыставка «Исламская культура и быт Великого Шелкого пути»
CA-NEWS (KZ) - В Астане открылась фотовыставка «Исламская культура и быт Великого Шелкого пути», приуроченная к 25-летию независимости Казахстана и установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном, а также к третьей годовщине выдвижения инициативы «Экономический пояс Шелкого пути», сообщает в четверг, 22 декабря Синьхуа.
В экспозиции представлены лучшие работы известных фотографов из Китая, Саудовской Аравии, Бахрейна, Вьетнама и других стран мира. Выставка продлится до 24 декабря.
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