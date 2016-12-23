Китайская компания построит в Узбекистане гелиостанцию стоимостью $275 млн

- Узбекистан, новости компаний
- 15:12, 23 декабря 2016
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- Обновлено: 15:32, 23 декабря 2016
Солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 100 МВт в Самаркандской области построит компания Zhuhai Singyes Green Building Technology Co., Ltd, отмечает пресс-служба компании.
Проект стоимостью $275,8 млн. является первым подобным в регионе. Финансирование будет осуществляться за счет кредита Азиатского банка развития и средств узбекского Фонда реконструкции и развития.
Узбекистан планирует построить несколько солнечных электростанций мощностью более 2 ГВт. Проекты будут финансироваться за счет собственных средств «Узбекэнерго» и кредитов международных финансовых организаций.
Потенциал солнечной энергии в Узбекистане оценивают в 50,9 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, что составляет 99,7% всех исследованных до настоящего времени возобновляемых источников энергии в стране.