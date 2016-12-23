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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Китайская компания построит в Узбекистане гелиостанцию стоимостью $275 млн
CA-NEWS (UZ) - Китайская компания Zhuhai Singyes Green Building Technology Co выиграла тендер на строительство не имеющей аналогов в регионе фотоэлектрической станции в Самаркандской области Узбекистана. Об этом сообщает АО «Узбекэнерго».

Солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 100 МВт в Самаркандской области построит компания Zhuhai Singyes Green Building Technology Co., Ltd, отмечает пресс-служба компании.

Проект стоимостью $275,8 млн. является первым подобным в регионе. Финансирование будет осуществляться за счет кредита Азиатского банка развития и средств узбекского Фонда реконструкции и развития.

Узбекистан планирует построить несколько солнечных электростанций мощностью более 2 ГВт. Проекты будут финансироваться за счет собственных средств «Узбекэнерго» и кредитов международных финансовых организаций.

Потенциал солнечной энергии в Узбекистане оценивают в 50,9 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, что составляет 99,7% всех исследованных до настоящего времени возобновляемых источников энергии в стране.

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