Credit Suisse согласился США выплатить $5,3 млрд за нарушения при торговле ценными бумагами

CA-NEWS (CA) - Швейцарский банк Credit Suisse согласился выплатить $5,3 млрд властям США за нарушения при торговле ценными бумагами перед мировым финансовым кризисом 2008 года, сообщает Би-би-си.

Согласно договоренности, банк выплатит минюсту США $2,48 млрд. в качестве штрафа и $2,8 млрд. в качестве компенсации убытков клиентам, говорится в сообщении кредитного учреждения.

Ранее в пятницу крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank согласился выплатить американскому минюсту $7,2 млрд. за аналогичные нарушения.

Ведомство считает, что оба банка были в числе кредитных учреждений, которые занижали оценки рисков по ценным бумагам перед началом мирового финансового кризиса 2008 года. В итоге эти бумаги купили ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, с проблем которых и начался кризис.

В ходе кризиса акции обеих компаний обрушились, после чего оба ипотечных агентства были взяты под контроль Федерального агентства по жилищному финансированию. Теперь власти США пытаются взыскать с банков потери этих агентств.

Ранее министерство юстиции США уже сумело добиться выплаты компенсации от американских банков. Так, JP Morgan Chase в 2013 году согласился выплатить $13 млрд., а Bank of America в 2014 году заплатил $17 млрд.