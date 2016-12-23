Назарбаев продлил мораторий на отдельные нормы земельного законодательства

Назарбаев подписал закон о продлении моратория на отдельные нормы земельного законодательства, сообщает пресс-служба Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений в Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года, "О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года, "О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан".

Законом до 2021 года продлен мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства.