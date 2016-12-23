Эксперт призвала усилить борьбу с неинфекционными заболеваниями в Казахстане

Борьба с неинфекционными заболеваниями, такими, как диабет, осложнения дыхательной или сердечно-сосудистой системы, в виде превентивных мер на основе доказательной медицины должна проводиться, начиная уже с раннего возраста. Такое мнение в интервью Tengrinews.kz выразила президент ОФ "Аман-саулык" Бахыт Туменова.

Она отметила, что нужно усиливать пропаганду здорового образа жизни среди детей. "Надо проводить обучение, нужен дифференцированный подход. Нужно сделать так, чтобы в том возрасте, когда дети обычно затягиваются первой сигаретой или впервые употребляют алкоголь, они этого не делали", - сказала она. В частности, по ее мнению, необходимо усилить контроль за выпускаемыми на рынок продуктами питания ввиду значительной проблемы сахарного диабета. "Надо, чтобы указывался подробный список ингредиентов. Могут написать, что сахара там мало или нет, но на самом деле, если есть фруктоза, глюкоза, это тот же самый сахар", - говорит специалист.

При этом Туменова призвала применять взвешенный подход. "Например, когда-то была борьба с водкой, и в результате люди гибли от спиртосодержащих напитков. Запретили аборты - женщины умирали от нелегальных операций. При повышении цен на сигареты можно настолько перегнуть палку, что люди будут махорку курить, которая вреднее", - говорит специалист.

По ее мнению, нужно задуматься о снижении вреда. Эксперт отметила, что фонд "Аман-саулык" поддержал программу метадоновой заместительной терапии. "Это лекарство, которое не вызывает эйфорию. Человек перестает быть зависимым от героина, социализируется и ведет фактически нормальный образ жизни. Мы снижаем вред ему и окружающим. Аналогичный подход может быть применен и в отношении курильщиков. При курении вырабатываются продукты горения, вызывающие рак гортани, легких. Одним из способов снижения вреда в этом плане могут быть электронные сигареты, в которых горения нет", - сказала она. Она сообщила, что фондом "Аман-саулык" было проведено исследование, которое показало, что курильщики в Алматы именно с такой целью переходили на электронные сигареты. При этом курение с электронных сигарет, по ее словам, они не начинали.

Также она сообщила, что весной 2017 года планируется провести в Казахстане международную конференцию по вопросам неинфекционных заболеваний. Эксперты обсудят вопросы создания сбалансированной политики по этому вопросу. "Необходимо специалистам не только из сферы здравоохранения, но и представителям других госорганов и независимым экспертам сесть за стол и обсудить эти вопросы комплексно", - отметила специалист.