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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане ожидается потепление
CA-NEWS (KZ) -

В Казахстане ожидается потепление, сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с 25 декабря морозы начнут отступать.

"Циклон, вызвавший снегопады в большинстве областей Казахстана, уходит на Алтай. В тыл ему распространяется антициклон, с которым связана аномально холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 8-15 ºС.  Но уже в воскресенье под натиском атлантических воздушных масс в западных и северных областях республики морозы начнут отступать, а на остальной территории республики повышение температуры ожидается в начале следующей недели", - говорится на сайте "Казгидромета".

"Резкое снижение температуры стоит ждать 23 декабря - ночью столбик термометра опустится до -31...-33 градусов, дневная температура также понизится до -21...-23 градусов. Ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, переменная облачность, временами снег, метель", - говорится в сообщении.

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