Путин ответил на вопрос о досрочном проведении выборов президента России
- Азия и мир, политика
- 16:09, 23 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) - Досрочное проведение президентских выборов в России возможно, но нецелесообразно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу, передает РИА Новости.
Шеф бюро газеты The Wall Street Journal в ходе пресс-конференции спросил, возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента, на что Путин уточнил: "Какой страны?"
Журналист пояснил, что спросил о Российской Федерации.
"Возможно, но нецелесообразно", - заявил Путин.
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