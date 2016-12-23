Путин ответил на вопрос о досрочном проведении выборов президента России

CA-NEWS (CA) - Досрочное проведение президентских выборов в России возможно, но нецелесообразно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу, передает РИА Новости.

Шеф бюро газеты The Wall Street Journal в ходе пресс-конференции спросил, возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента, на что Путин уточнил: "Какой страны?"

Журналист пояснил, что спросил о Российской Федерации.

"Возможно, но нецелесообразно", - заявил Путин.