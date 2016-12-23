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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу МИД Казахстана
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв 23 декабря принял министра иностранных дел Казахстана Ерлана Идрисова, прибывшего в страну с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил руководство и братский народ Казахстана со знаменательной датой – 25-летием государственной независимости Республики Казахстан.

На встрече отмечено, что две страны как близкие соседи и испытанные временем партнеры в равной степени заинтересованы в безопасности и стабильности, устойчивом экономическом и социальном развитии и процветании друг друга и центральноазиатского региона в целом.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по всему спектру узбекско-казахстанской повестки дня, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной областях. В частности, Узбекистан и Казахстан, являясь крупнейшими торговыми партнерами в регионе, готовы углублять и расширять отношения в этой сфере, задействовать все имеющиеся резервы.

Шавкат Мирзиёев и Ерлан Идрисов подтвердили стремление к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в духе межгосударственных Договоров о вечной дружбе и стратегическом партнерстве.

Состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международного и регионального характера.

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