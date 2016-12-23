Путин: В победу Трампа не верил никто, кроме нас

CA-NEWS (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп почувствовал настроение американского общества, что помогло ему победить на выборах, он шел до конца, хотя никто, кроме нас, не верил, в его успех, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в пятницу.

«(Рональд) Рейган (экс-глава президент США республиканец Рональд Рейган) бы, мне кажется, порадовался, что представители его партии побеждали везде. И порадовался бы за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроение общества, именно в этой парадигме, до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, что он победит», - цитирует его слова РИА Новости.

«То, что значительная часть американских избирателей, поддерживает президента России, я отношу не на свой личный счет. Я думаю, что это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы», - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что хорошо, что есть люди, которые нам симпатизируют в наших представлениях о традиционных ценностях. «Потому что это хорошая предпосылка выстраивания отношений между двумя такими мощными странами, как Россия и США, на базе взаимной симпатии народов друг к другу», - заявил он.

Ранее, действующий президент США Барак Обама заявил, что экс-глава государства республиканец Рональд Рейган перевернулся бы в гробу, узнав, сколько его сторонников поддерживают президента РФ Владимира Путина.