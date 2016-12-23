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  23 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Неизвестные угнали ливийский самолет со 118 пассажирами на борту

CA-NEWS (CA) - На Мальте приземлился выполнявший внутренний рейс ливийский самолет, на борту которого - 118 человек. Как сообщает Би-би-си, самолет был угнан.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что ему сообщили о случае возможного угона пассажирского самолета ливийской авиакомпании, который приземлился в аэропорту Мальты.

«Меня проинформировали о ситуации с возможным угоном ливийского самолета, выполнявшего внутренний рейс», - написал Мускат в Twitter.

По сообщениям издания Times of Malta, самолет А320 авиакомпании Afriqiyah Airways со 118 пассажирами на борту приземлился в аэропорту Мальты в пятницу.

Издание также сообщает, что лайнер выполнял рейс из Себхи в Триполи, на борту находятся двое угонщиков, которые угрожают взорвать самолет.

По другим данным, самолет захватил один человек, который вооружен гранатой. По сообщению, он готов отпустить захваченных пассажиров, если будут выполнены его требования. Суть требований пока не известна.

Аэропорт Мальты также сообщил о незаконной посадке самолета и о двух угонщиках, которые, предположительно, находятся на борту. В аэропорт прибыли сотрудники экстренных служб.

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