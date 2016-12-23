Похитители, угнавшие ливийский самолет со 118 пассажирами на борту, угрожают его взорвать (фото)

CA-NEWS (CA) - Два похитители, которые угнали ливийский пассажирский самолет угрожают его взорвать, сообщает агентство Reuters. На борту самолета находятся 118 человек.

Ранее, самолет выполнявший внутренний рейс из Себхи в Триполи приземлился на Мальте.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что ему сообщили об угоне пассажирского самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways.

«Меня проинформировали о ситуации с возможным угоном ливийского самолета, выполнявшего внутренний рейс», - написал Мускат в Twitter.

По данным издания Times of Malta, у захватившего самолет A320 ливийской авиакомпании есть ручная граната

После посадки на воздушном судне не были заглушены двигатели, а самолет окружен солдатами армии Мальты. Они держатся на расстоянии от воздушного судна, поясняет издание.

Кроме того, к месту посадки самолет подъехали сотрудники безопасности и экстренных служб.