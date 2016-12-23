Узбекистан принял участие в заседании Совета национальных координаторов ШОС в Пекине

- 20-23 декабря 2016 года в г.Пекине состоялось очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в МИД РУз.

Представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили актуальные аспекты деятельности организации, в том числе связанные с подготовкой к проведению в г.Астане очередного заседания Совета глав государств-членов и других мероприятий в рамках казахстанского председательства в ШОС.

На заседании заслушана информация о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу подписанных на Саммите в г.Ташкенте меморандумов об обязательствах Индии и Пакистана в целях получения статуса государства-члена ШОС.

Национальные координаторы также обменялись мнениями по другим вопросам повестки дня ШОС.