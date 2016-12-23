Узбекистан принял участие в заседании Совета национальных координаторов ШОС в Пекине
- Узбекистан, политика
- 17:51, 23 декабря 2016
- Просмотров: 1831
CA-NEWS (UZ) - 20-23 декабря 2016 года в г.Пекине состоялось очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в МИД РУз.
Представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили актуальные аспекты деятельности организации, в том числе связанные с подготовкой к проведению в г.Астане очередного заседания Совета глав государств-членов и других мероприятий в рамках казахстанского председательства в ШОС.
На заседании заслушана информация о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу подписанных на Саммите в г.Ташкенте меморандумов об обязательствах Индии и Пакистана в целях получения статуса государства-члена ШОС.
Национальные координаторы также обменялись мнениями по другим вопросам повестки дня ШОС.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь