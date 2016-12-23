Путин назвал убийство посла в Анкаре покушением на Россию

CA-NEWS (CA) - Трагедия с убийством посла РФ в Анкаре Андрея Карлова является покушением на Россию и на российско-турецкие отношения, заявил в пятницу президент страны Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве

"Это было, прежде всего, покушением на Россию, на российско-турецкие отношения. Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые стремились навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение: мне кажется, что все возможно, и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию — носят глубокий характер", - цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, сейчас было бы неправильным "переводить на кого-то стрелки" и кого-то в чем-то обвинять.

"Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает, потому что мы понимаем важность и значение российско-турецких отношений, будем всячески стремиться к тому, чтобы их развивать", — констатировал российский лидер.

Вооруженное нападение на российского посла произошло в понедельник на открытии выставки в турецкой столице. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен.