В Милане застрелен подозреваемый в теракте на ярмарке в Берлине

CA-NEWS (CA) - Миланская полиция застрелила выходца из Туниса, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине, сообщил министр внутренних дел Италии Марко Миннити, сообщает Би-би-си.

По его словам, убитый мужчина "без тени сомнения является Анисом Амри, подозреваемым в террористическом нападении".

Как сообщают итальянские СМИ, в ночь на пятницу (около 3 часов утра по местному времени) полицейские остановили мужчину для проверки документов в пригороде Милана, однако он вытащил пистолет и открыл огонь. Сообщается, что он кричал "Аллах акбар" и ранил одного из полицейских в плечо.

По данным источников в полиции, которые цитирует Reuters, отпечатки пальцев убитого подтверждают, что он участвовал в нападении в Берлине.

Представитель МВД Германии Тобиас Плате заявил, что в Берлине с облегчением восприняли новость об убийстве подозреваемого.

"Появляется все больше доказательств того, что это именно тот человек (совершивший нападение). Если это правда, то министерство довольно тем, что этот человек больше не представляет угрозы", - сказал Плате.

19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще почти 50 получили ранения, в том числе тяжелые.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в Германии, России и ряде других стран, однако не представила никаких доказательств.

Затем СМИ сообщили, что полиция ищет выходца из Туниса, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика.