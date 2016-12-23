Фигуранты дела Тохтара Тулешова попали под амнистию

Апелляционной инстанцией Военного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Тохтара Тулешова и других фигурнатов дела, сообщают казахстанские сми.

Ранее приговор суда обжаловали осужденные Бахтыбаев, Колтаков, Жумин и Пернебаев. Также апелляционную жалобу в суд направили адвокаты осужденных Тулешова, Бахтыбаева, Доскалиева и Пернебаева.

Постановлением апелляционной судебной коллегии приговор специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам в отношении осужденных Жумина, Пернебаева и Искакова изменен в связи с применением акта амнистии.

"Осужденным Жумину Б.С. и Пернебаеву К.К. на основании статьи 4 пункта 2 закона РК от 13.12.16 года "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан" наказание сокращено на одну четвертую неотбытую часть срока. Осужденный Искаков К.А. на основании статьи 2 пункта 3 п.п. 2 закона РК от 13.12.16 года "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан" освобожден от отбытия наказания. В остальной части приговор суда оставлен без изменения", - отмечается на сайте Военного суда.

Напомним, бывший командир в/ч № 55652 Кайрат Пернебаев был приговорен к трем годам с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением звания.

Экс-командир в/ч № 35748 Бекзат Жумин был приговорен к четырем годам лишения свободы. Ранее Пернебаеву и Жумину были предъявлены обвинения в получении взяток.

Осужденный Искаков обвинялся в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Суд назначил ему три года условно.

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу адвоката Тохтара Тулешова. Приговор в отношении осужденного бизнесмена оставлен в силе.

Напомним, что приговором специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 7 ноября 2016 года 24 подсудимых были признаны виновными в инкриминируемых им деяниях и приговорены к различным мерам наказания.

Известный бизнесмен Тохтар Тулешов обвинялся в ряде преступлений. Среди них - создание и руководство организованной преступной группой, истязание, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, похищение, разбой, убийство, пропаганда и публикация призывов к захвату власти. По версии следствия, Тулешов обвинялся в попытке насильственного изменения конституционного строя Казахстана, создании и руководстве экстремистской группой, кроме того, в создании транснационального сообщества, участии в нем, финансировании деятельности преступной группы, а равно хранении, распределении имущества, разработке каналов финансирования и бандитизма.

В деле, которое было засекречено, фигурировали госчиновники и бывшие высокопоставленные руководители.