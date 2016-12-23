Угонщики ливийского самолета отпустили пассажиров после приземления на Мальте, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

В то же время экипаж остается на борту захваченного самолета.

По данным издания Times of Malta, у захватчиков самолета на борту есть ручная граната. Также издание сообщает, что угонщик представился "последователем Каддафи".

Как стало известно ранее, самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха - Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.