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  24 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Угонщики ливийского самолета отпустили пассажиров
CA-NEWS (CA) -

Угонщики ливийского самолета отпустили пассажиров после приземления на Мальте, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

В то же время экипаж остается на борту захваченного самолета.  

По данным издания Times of Malta, у захватчиков самолета на борту есть ручная граната. Также издание сообщает, что угонщик представился "последователем Каддафи".

Как стало известно ранее, самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха - Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.

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