Угонщики ливийского самолета отпустили пассажиров
- Азия и мир, общество
- 18:24, 23 декабря 2016
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CA-NEWS (CA) -
Угонщики ливийского самолета отпустили пассажиров после приземления на Мальте, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
В то же время экипаж остается на борту захваченного самолета.
По данным издания Times of Malta, у захватчиков самолета на борту есть ручная граната. Также издание сообщает, что угонщик представился "последователем Каддафи".
Как стало известно ранее, самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха - Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.
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