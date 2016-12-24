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  24 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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ООН намерена поддержать инициативу о переговорах по Сирии в Астане
CA-NEWS (KZ) -
ООН будет приветствовать все инициативы в направлении инклюзивного политического процесс в Сирии, в том числе возможное проведение встречи в Астане, пишет РИА Новости со ссылкой на спецпосланника ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
"Целью остается политический процесс в Сирии, который станет полностью инклюзивным и будет основываться на резолюции СБ ООН 2254. Но как этого добиться с учетом реальной политики — над этим мы будем работать. Поэтому мы будем приветствовать инициативу Астаны и другие инициативы на этом направлении", — сказал он.

Ранее российский и турецкий лидеры выразили заинтересованность в проведении в Астане мирных переговоров конфликтующих сторон в Сирии. По словам президента РФ Владимира Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

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