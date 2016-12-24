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  24 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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"Уральские авиалинии" отправили рейс в Душанбе, несмотря на запрет

CA-NEWS (TJ) - Рейс "Уральских авиалиний" в субботу вылетел из Краснодара в Душанбе,несмотря на запрет авиавластей Таджикистана, следует из информации на онлайн-табло краснодарского аэропорта.

Как сообщает РИА Новости, рейс был отправлен с двухчасовой задержкой. Изначально вылет был запланирован на 03.15, но совершен был в 05.21.

В пятницу стало известно, что авиавласти Таджикистана отменили рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырех городов России, в том числе из Краснодара, в ответ на приостановку полетов "Сомон Эйр" в ряд российских регионов.

Однако "Уральские авиалинии" сообщили, что не получали от авиавластей Таджикистана уведомлений о приостановке полетов.

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