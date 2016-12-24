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  24 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Спецслужбы Казахстана задержали 33 подозреваемых в экстремизме
CA-NEWS (KZ) - В Казахстане спецслужбы задержали 33 человека, которых обвиняют в причастности к деятельности запрещенной организации "Ат Такфир валь-Хиджра", говорится в сообщении КНБ РК.

Комитет по национальной безопасности Казахстана сообщил, что задержания и обыски проходили в Алматинской, Актюбинской, Атырауской областях и городе Алмата.

"Ат Такфир валь-Хиджра" была признана экстремистской судебным решением в 2014 году, ее деятельность запрещена на территории Казахстана.

В сообщении говорится, что в ходе обысков были обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег.

Как говорится в заявленнии КНБ, идеология движения "Ат-Такфир уаль-Хиджра" строится на предъявлении "обвинения в неверии" или такфира другим мусульманским общинам.

Несмотря на то, что некоторые последователи такфиризма отвергают насильственные действия, именно этой идеологии придерживаются многие экстремистские организации.

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