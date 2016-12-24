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  24 декабря 2016
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Кадыров призвал Путина остаться на четвертый срок
CA-NEWS (CA) -

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Путин должен быть президентом России и после 2018 года. Об этом он написал в своем инстаграме.

«Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что вопрос участия в предстоящих выборах главы государства будет решен, когда созреет ситуация, с учетом того, что происходит в стране и мире, исходя из того, что сделано и можно сделать и как должны делать. Это исключительно правильный подход, верное решение. Но Владимир Владимирович пользуется непререкаемым авторитетом в нашей стране и во всем мире...» — написал Кадыров.

Он пояснил, что Путин смог вывести страну из глубокого кризиса.

«Считаю необходимым высказать свое мнение, основанное на мнении всех жителей Чечни и, уверен, мнении миллионов россиян, — Владимир Владимирович должен быть нашим всенародным кандидатом на очередных выборах, должен быть президентом России и после 2018 года. Почему я об этом говорю? Потому что знаю мнение народа и потому что Владимир Владимирович обязан принять участие в выборах, ибо это воля россиян, российского народа! Иной подход может иметь на данном этапе непредсказуемые последствия, если учесть откровенно враждебные действия США и стран НАТО, которые и не скрывают своих целей превратить Россию в государство не просто третьего, а десятого мира!» — подытожил Кадыров.

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что примет решение об участии в следующих президентских выборах по итогам анализа результатов его пребывания на посту главы государства в рамках настоящего срока.

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