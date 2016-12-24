ФБР предупредило о возможных атаках ИГ в США на Рождество

CA-NEWS (CA) - Федеральное бюро расследований выпустило предупреждение о возможных атаках так называемого "Исламского государства" (организация запрещена в России) на территории США в рождественские праздники, сообщает русская служба Би-би-си.

"ФБР известно о нескольких онлайн-публикациях, в которых содержатся призывы к атакам против американских церквей. Как и всегда в подобных случаях, ФБР отслеживает ситуацию, выясняя, насколько правдоподобны такие угрозы", - говорится в заявлении бюро.

Ранее неназванные чиновники сообщили американским СМИ, что ФБР и министерство внутренней безопасности США направили нижестоящим ведомствам на местах официальное предупреждение о возможных атаках.

Это произошло после того как на сайтах, поддерживающих ИГ, был опубликован находящийся в открытом доступе перечень американских церквей.

Одновременно госдепартамент США предостерег американских туристов от посещения Иордании и отдельных районов Египта, сославшись на высокий уровень террористической угрозы.

По данным американского внешнеполитического ведомства, в этих странах выходцы из США и стран Запада могут стать объектами нападения.

Кроме того, власти Нью-Йорка, Чикаго и Сан-Франциско усилили меры безопасности на рождественских рынках - после атаки на рождественскую ярмарку в Берлине.