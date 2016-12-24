РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Около 80 пассажирских автобусов застряли на трассе в Жамбылской области
CA-NEWS (KZ) -

Около 80 автобусов застряли на трассе в Жамбылской области. Пассажиры вывезены поездами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки". 

"23 декабря, 2016 года в связи со сложными метеоусловиями в Жамбылской области и закрытием автотрассы Бурное-Тюлкубас порядка 80 автобусов с пассажирами оказались в снежном плену в населенном пункте Бурное. Совместно с акиматом Жамбылской области, АО "НК "КТЖ" организован оперативный вывоз людей со станции Бурное до областных центров в города Жамбыл и Шымкент. Руководством АО "Пассажирские перевозки" было дано указание региональным филиалам об оказании содействия по отправки пассажиров. Так, 9 пассажирскими поездами был обеспечен вывоз всех желающих пассажиров", - говорится в сообщении ведомства. 

Ранее стало известно, что 147 человек эвакуированы из снежных заносов в Жамбылской области. Кроме того по данным ДЧС региона, вызволено 23 легковых и четыре грузовых автомобиля. "56 человек размещены в пункте обогрева в школе имени Герцена в селе Б. Момышулы, 55 человек, из которых 20 детей, размещены в средней школе Айша биби. В данное время в ожидании открытия автодорог скопилось 150 единиц техники, более 130 из которых большегрузные. Пострадавших нет", - отметили ранее в областном ДЧС.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Курманов Рустам Абдыкайыпович
экс-директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения КР
Тулебердиев Асхат Темирбекович
и.о. начальника муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура»
Эмма Нургазиева
Мастер спорта по тенису, Первая ракетка Кыргызстана
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com