Около 80 пассажирских автобусов застряли на трассе в Жамбылской области

Около 80 автобусов застряли на трассе в Жамбылской области. Пассажиры вывезены поездами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

"23 декабря, 2016 года в связи со сложными метеоусловиями в Жамбылской области и закрытием автотрассы Бурное-Тюлкубас порядка 80 автобусов с пассажирами оказались в снежном плену в населенном пункте Бурное. Совместно с акиматом Жамбылской области, АО "НК "КТЖ" организован оперативный вывоз людей со станции Бурное до областных центров в города Жамбыл и Шымкент. Руководством АО "Пассажирские перевозки" было дано указание региональным филиалам об оказании содействия по отправки пассажиров. Так, 9 пассажирскими поездами был обеспечен вывоз всех желающих пассажиров", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что 147 человек эвакуированы из снежных заносов в Жамбылской области. Кроме того по данным ДЧС региона, вызволено 23 легковых и четыре грузовых автомобиля. "56 человек размещены в пункте обогрева в школе имени Герцена в селе Б. Момышулы, 55 человек, из которых 20 детей, размещены в средней школе Айша биби. В данное время в ожидании открытия автодорог скопилось 150 единиц техники, более 130 из которых большегрузные. Пострадавших нет", - отметили ранее в областном ДЧС.