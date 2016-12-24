Захватчики ливийского самолета задержаны

Захватчики ливийского самолета хотели направить борт в Рим, однако им не удалось осуществить задуманное из-за нехватки топлива, в результате пассажирский самолет совершил посадку на Мальте, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен 23 декабря и перенаправлен на Мальту. На его борту находились 111 пассажиров и шесть членов экипажа.



Как заявили в авиакомпании, когда самолет достиг высоты почти в 11 тысяч метров, пилот получил требование посадить лайнер в Риме. Летчик предложил захватчикам совершить посадку в Триполи и провести переговоры там, но те отказались, после этого в качестве города для посадки была предложена Мальта. После приземления на Мальте и переговоров захватчики отпустили всех пассажиров, а затем вышли вместе с последними членами экипажа и были задержаны.





По данным информированного источника Sputnik Arabic, на самолете летело три депутата парламента, два заместителя министра, высокопоставленный сотрудник Центрального ливийского банка.



Захватчиков было двое, уточнил источник, они угрожали экипажу и пассажирам ручными гранатами. По мнению собеседника агентства, один из них принадлежит племени аль-Каддафа, а другой — из племени Варфалла.

Они потребовали от правительства национального примирения Ливии освободить сына Муамара Каддафи Сейфа-аль-Ислама Каддафи, вернуть из-за рубежа всех сторонников Каддафи, выплатить зарплату 80 тысячам человек, которые лишились работы 17 февраля (2011 года, когда началась гражданская война в Ливии — прим.), создать политическую партию "Аль-Фатих аль-Джадид", освободить заключенных членов группировки "Аль-Фатих" из тюрем, отменить конституцию, ликвидировать все существующие политические органы Ливии и ввести военное положение.