Посол Таджикистана передал МИД России ноту

Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Имомуддин Сатторов передал накануне ноту в МИД России и проинформировал о сложившейся ситуации в авиационном сообщении между двумя странами.

Как сообщил СМИ пресс-секретарь посольства Таджикистана в России Сарвар Бахти, Имомуддин Сатторов проинформировал департамент СНГ МИД России о вчерашних переговорах между авиационными властями Таджикистана и РФ, которые закончились ничем, сообщает Авеста.

По словам пресс-секретаря, посол передал ноту МИД РФ, в которой юридически было обосновано, что таджикские власти не нарушают соглашение об авиасообщении между странами и какие пункты из документа нарушаются министерством транспорта России.

Очередной спор между авиационными властями Таджикистана и России визник после того, как таджикская сторона не разрешила российской авиакомпании «Ямал»полеты в страну из подмосковного аэропорта «Жуковский.

В ответ Россия с пятницы приостановила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Таджикистан, в свою очередь ответил отменой рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России.