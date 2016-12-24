Посол Таджикистана передал МИД России ноту

- Таджикистан, политика
- 13:45, 24 декабря 2016
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Как сообщил СМИ пресс-секретарь посольства Таджикистана в России Сарвар Бахти, Имомуддин Сатторов проинформировал департамент СНГ МИД России о вчерашних переговорах между авиационными властями Таджикистана и РФ, которые закончились ничем, сообщает Авеста.
По словам пресс-секретаря, посол передал ноту МИД РФ, в которой юридически было обосновано, что таджикские власти не нарушают соглашение об авиасообщении между странами и какие пункты из документа нарушаются министерством транспорта России.
Очередной спор между авиационными властями Таджикистана и России визник после того, как таджикская сторона не разрешила российской авиакомпании «Ямал»полеты в страну из подмосковного аэропорта «Жуковский.
В ответ Россия с пятницы приостановила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
Таджикистан, в свою очередь ответил отменой рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России.