РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Оборот на валютном рынке КНР в ноябре составил $2,3 трлн

CA-NEWS (CA) - Оборот на валютном рынке Китая за ноябрь 2016 года достиг 15,9 трлн юаней ($2,3 трлн). Такие данные опубликовало Государственное управление валютного контроля, сообщает ТАСС.

2,1 трлн юаней (около $304 млрд) из них составили операции в иностранной валюте между банками и их клиентами, а остальные 13,8 трлн юаней (около $2 трлн) - оборот в межбанковском секторе. В октябре этот показатель был несколько ниже - 11 трлн юаней ($1,5 трлн).

В прошлом году Китай в рамках политики расширения открытости к внешнему миру предоставил доступ на свой межбанковский валютный рынок для зарубежных центральных банков и ряда других похожих финансовых структур. В 2015 году общий объем операций на валютном рынке Китая составлял 111 трлн юаней ($16 трлн).

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Курманов Рустам Абдыкайыпович
экс-директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения КР
Тулебердиев Асхат Темирбекович
и.о. начальника муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура»
Эмма Нургазиева
Мастер спорта по тенису, Первая ракетка Кыргызстана
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com