Оборот на валютном рынке КНР в ноябре составил $2,3 трлн

CA-NEWS (CA) - Оборот на валютном рынке Китая за ноябрь 2016 года достиг 15,9 трлн юаней ($2,3 трлн). Такие данные опубликовало Государственное управление валютного контроля, сообщает ТАСС.

2,1 трлн юаней (около $304 млрд) из них составили операции в иностранной валюте между банками и их клиентами, а остальные 13,8 трлн юаней (около $2 трлн) - оборот в межбанковском секторе. В октябре этот показатель был несколько ниже - 11 трлн юаней ($1,5 трлн).

В прошлом году Китай в рамках политики расширения открытости к внешнему миру предоставил доступ на свой межбанковский валютный рынок для зарубежных центральных банков и ряда других похожих финансовых структур. В 2015 году общий объем операций на валютном рынке Китая составлял 111 трлн юаней ($16 трлн).