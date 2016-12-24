А.Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана И.Каримова в Самарканде

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 24 декабря в ходе рабочего визита в Узбекистан возложил цветы к могиле первого президента РУз Ислама Каримова в Самарканде.



Глава государства почтил память И.Каримова вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который также возложил цветы к месту захоронения первого президента.



