Президент Непала и посол Таджикистана обсудили вопросы сотрудничества

- Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в России Мирзошариф Джалолов с резиденцией в Нью-Дели вручил верительные грамоты президенту Непала Бидхья Деви Бхандари.

Церемония вручения верительных грамот проходила в президентском дворце Федеративной Демократической Республики Непал «Раштрапати Бхаван».

Как сообщает департамент информации МИД РТ, после церемония вручения состоялась беседа президента с послом в присутствии ключевых министров правительства Непала, сообщает Авеста.

Президент и посол обменялись мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Учитывая климатические и географические условия двух стран была подчёркнута необходимость обмена опыта и налаживания сотрудничества в таких сферах, как гляциология и устранение последствий природных катастроф.

В завершение беседы президент Непала попросила посла передать ее искренние пожелания лидеру РТ Эмомали Рахмону и народу Таджикистана.