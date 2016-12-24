Президент Непала и посол Таджикистана обсудили вопросы сотрудничества

- Таджикистан, политика
- 16:51, 24 декабря 2016
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Церемония вручения верительных грамот проходила в президентском дворце Федеративной Демократической Республики Непал «Раштрапати Бхаван».
Как сообщает департамент информации МИД РТ, после церемония вручения состоялась беседа президента с послом в присутствии ключевых министров правительства Непала, сообщает Авеста.
Президент и посол обменялись мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес.
Учитывая климатические и географические условия двух стран была подчёркнута необходимость обмена опыта и налаживания сотрудничества в таких сферах, как гляциология и устранение последствий природных катастроф.
В завершение беседы президент Непала попросила посла передать ее искренние пожелания лидеру РТ Эмомали Рахмону и народу Таджикистана.