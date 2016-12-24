Президенты Кыргызстана и Узбекистана посетили Man Auto-Uzbekistan

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 24 декабря 2016 года посетили СП Man Auto-Uzbekistan в Самарканде.

Напомним, что 24 декабря Алмазбек Атамбаев находится в Узбекистане с рабочим визитом, сообщает Uzdaily.

В ходе визита в предприятие Атамбаев и Мирзиёев ознакомились с деятельностью совместного узбекско-немецкого предприятия и осмотрели образцы техники, выпускаемой на данном заводе.

Главы двух стран также осмотрели выставку продукции текстильной и автомобильной промышленности Узбекистана, а также товаров народного потребления.