Президенты Кыргызстана и Узбекистана посетили Man Auto-Uzbekistan
- Кыргызстан, экономика
- 20:10, 24 декабря 2016
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CA-NEWS (KG) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 24 декабря 2016 года посетили СП Man Auto-Uzbekistan в Самарканде.
Напомним, что 24 декабря Алмазбек Атамбаев находится в Узбекистане с рабочим визитом, сообщает Uzdaily.
В ходе визита в предприятие Атамбаев и Мирзиёев ознакомились с деятельностью совместного узбекско-немецкого предприятия и осмотрели образцы техники, выпускаемой на данном заводе.
Главы двух стран также осмотрели выставку продукции текстильной и автомобильной промышленности Узбекистана, а также товаров народного потребления.
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