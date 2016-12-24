Товарооборот Кыргызстана с Узбекистаном составил $140,3 млн, увеличившись за год на 46%

CA-NEWS (KG) - В январе-сентябре 2016 года товарооборот Кыргызстана с Узбекистаном составил $140,3 млн и в сравнении с аналогичным периодом 2015 года увеличился на 46,3%, в том числе экспорт – $93,2 млн (увеличился на 78,9%), импорт – $47,1 млн (увеличился на 7,3%). Такие данные предоставила пресс-служба президента.



За 2015 год товарооборот между КР и РУз составлял $201,2 млн и по сравнению с 2014 годом уменьшился почти на 9,8%, в том числе экспорт составил $142 млн и увеличился на 21,6%, импорт – $59,2 млн, уменьшился на 44,4%.

Основные статьи экспорта составляют: автомобили-самосвалы, приборы и инструменты для аэронавигации, поливинилхлориды, прочие двигатели переменного тока, уголь каменный неагломерированный, прочие части автомобилей, детское питание, кирпичи огнеупорные, блоки, нефть сырая и нефтепродукты сырые, бульдозеры гусеничные и пр.



Основные статьи импорта составляют: нитрат аммония, в т.ч. в водном растворе, мочевина, в т.ч. в водном растворе, монит, тканные ковры, трикотажные полотна, вата, персики, включая нектарины и пр.



Согласно уточненным данным национально-статистического комитета объем поступлений прямых иностранных инвестиций из Узбекистана в 2015 году составил $74,9 тыс. и увеличился по сравнению с 2014 годом почти в 2,7 раза. Анализ общей динамики ПИИ из Узбекистана показывает неравномерную динамику. Рост поступлений ПИИ к 2013 году, спад в 2014 году и вновь рост в 2015 году.



Наибольший объем ПИИ за данный период приходится на 2013 год, который составил $89,8 тыс.



Единственным видом экономической деятельности для вложения инвестиций за последние пять лет является сфера торговли и ремонта автомобилей (100%). Одним из важных механизмов развития сотрудничества между странами является возобновление работы cовместной кыргызско-узбекской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, проведение его очередного восьмого заседания.



