Мирзиёев о кыргызско-узбекских отношениях: Совместно мы можем нарастить наше торгово-экономическое сотрудничество

CA-NEWS (UZ) - Совместными усилиями мы можем нарастить наши совместное торгово-экономическое сотрудничество. Об этом 24 декабря в ходе встречи с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым в Самарканде сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Искренне приветствую вас в Узбекистане. Очень приятно, что когда все это случилось, вы отправили в Андижан серьезную делегацию во главе с премьер-министром КР. Вы в эти тяжелые минуты были с нами, это ваше совершенно иное отношение к нам. Сегодня вы почтили память нашего первого президента. Я признателен от имени узбекского народа. Ранее на заседании ШОС вы с И.Каримовым разговаривали и он мне говорил: «Готовься, мы в сентябре поедем в Бишкек». Все, что он говорил, мы должны сейчас реализовать. За эти 3 месяца много позитивного случилось между нашими странами. Вот этот темп надо продолжать.

Мы с вами о многом говорили и будем продолжать. У нас много общего, в том числе по торгово-экономическим отношениям. Я сегодня все, что показал на выставке и общими усилиями мы можем нарастить наше торговое сотрудничество. Все, что сделано за эти последние 3 месяца, это дает большой фундамент для дальнейшего сотрудничества», - сказал он.



