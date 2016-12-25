В Москве жестоко убили 12-летнюю школьницу,убийца, предположительно, уроженец Кыргызстана (фото, видео)

CA-NEWS (KG) - Днем 24 декабря в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в Москве в ванной комнате была обнаружена мертвой 12-летняя девочка, передает телеканал РЕН ТВ.

В квартире находились бабушка и четырехлетний ребенок. Также там проживают и другие члены семьи убитой, но в момент преступления их не было на месте.

На теле школьницы следователи насчитали не менее 14 колото-резаных ранений и многочисленные травмы. По предварительным данным, орудием убийства стала отвертка или заточка.

Источник телеканала сообщил, что квартиру, где все произошло, снимала семья из Кыргызстана.

По данным СМИ, полицейские не обнаружили следов взлома на двери. Это может говорить о том, что девочка знала убийцу и сама открыла ему дверь, либо у преступника были ключи от квартиры. При этом родственники девочки вначале пытались выдать убийство за суицид. Такие показания изначально давала мать ребенка.

Однако позже женщина выдвинула другую версию, предположив, что преступление мог совершить бывший супруг ее сестры. Она рассказала, что мужчина регулярно угрожал ей самой и дочери, а также сестре.

Как отметил телеканал, среди подозреваемых в убийстве ребенка как минимум четверо мужчин, в том числе родственники девочки.

В воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила РИА Новости, что московские оперативники задержали предполагаемого убийцу. "Мужчина пытался выехать за пределы России. Задержанный доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий", - сказала Волк.

Подозреваемым оказался сожитель родственницы девочки 1995 года рождения. Во время допроса задержанный признал вину.





*предполагаемый убийца Чынгыз Ж.

По информации Life, подозреваемый был задержан в одном из московских аэропортов. Молодой человек пытался уехать на родину в Кыргызстан.

