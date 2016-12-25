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  25 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве жестоко убили 12-летнюю школьницу,убийца, предположительно, уроженец Кыргызстана (фото, видео)

CA-NEWS (KG) - Днем 24 декабря в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в Москве в ванной комнате была обнаружена мертвой 12-летняя девочка, передает телеканал РЕН ТВ.

В квартире находились бабушка и четырехлетний ребенок. Также там проживают и другие члены семьи убитой, но в момент преступления их не было на месте.

На теле школьницы следователи насчитали не менее 14 колото-резаных ранений и многочисленные травмы. По предварительным данным, орудием убийства стала отвертка или заточка.

Источник телеканала сообщил, что квартиру, где все произошло, снимала семья из Кыргызстана.

По данным СМИ, полицейские не обнаружили следов взлома на двери. Это может говорить о том, что девочка знала убийцу и сама открыла ему дверь, либо у преступника были ключи от квартиры. При этом родственники девочки вначале пытались выдать убийство за суицид. Такие показания изначально давала мать ребенка.

Однако позже женщина выдвинула другую версию, предположив, что преступление мог совершить бывший супруг ее сестры. Она рассказала, что мужчина регулярно угрожал ей самой и дочери, а также сестре. 

Как отметил телеканал, среди подозреваемых в убийстве ребенка как минимум четверо мужчин, в том числе родственники девочки.

В воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила РИА Новости, что московские оперативники задержали предполагаемого убийцу. "Мужчина пытался выехать за пределы России. Задержанный доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий", - сказала Волк.

Подозреваемым оказался сожитель родственницы девочки 1995 года рождения. Во время допроса задержанный признал вину.


чынгыз ш

*предполагаемый убийца Чынгыз Ж.

По информации Life, подозреваемый был задержан в одном из московских аэропортов. Молодой человек пытался уехать на родину в Кыргызстан. 

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Комментарии (5)
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ford1800
14:22, 25 декабря 2016
MK_US вы объективно написали
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MK_US
13:04, 25 декабря 2016
Нужен визовый режим между КР и РФ. Это пойдет на пользу как России так и КР. Хватить уже мучить народ. Власти КР, как агенты России, давно уже работают над гастарбайтеризацией всего населения КР. Им выгодно чтобы как можно больше людей стали мигрантами и выехали из КР работать за копейки, в самых опасных условиях и "поддерживали" экономику КР своими переводами. Поэтому они так лоббировали вхождение КР в ТС и всегда стараются чтобы больше людей стали мигрантами.
Ведь в таком случае властям КР не нужно напрягаться с созданием рабочих мест внутри страны, прогрессивными реформами или стараться привлекать инвестиции в страну. Это их единственная экономическая "стратегия".

А мигранты из КР же не все адекватные и законопослушные. Некоторая часть из них из них - бандиты, насильники, алкаши всякие... Их поведение негативным образом оказывает влияние на имидж страны и жителей КР. А властям же России выгодны чтобы мигранты из КР работали у них - для них это leverage над КР, один из инструментов влияния, и торга, чуть что - они начинают шантажировать этими мигрантами. А народы двух стран страдают от этого. россияне устали от мигрантов из ЦА, а мигранты из ЦА тоже не хотят работать в РФ, но нет выхода, так как дома у них власти коррумпированные и их волнует только собственный карман.
Нужно КР по хорошему выходить из ТС, Евразец, и усиленно инвестировать в реальное образование и обучение людей, вводить Английский язык как официальный в конституцию (это долгосрочная инвестиция, которая начнет давать свои плоды через 15-20 лет). Сейчас работы валом - только вот кадров нет КР, некого взять на работу - эффективность низкая, work ethic совковый, Английский не знают, в технологиях не разбираются, вот приходится искать в других странах как Индия. КР стал страной поставщиком дешевой рабской силы. А причина - очень низкий уровень образования, информация на русском языке (должно быть на Английском в первую очередь), социалисты-популисты во власти и коррупция 100X. Такое положение поддерживается агентами России в КР - им HEвыгодно чтобы КР развивался по западной модели, поэтому все бороться за свои отсталые стандарты, будут расказывать сказки про то как КР захватит Китай или Америка, прочий бред.
КР давно уже нужно диверсифицировать свою дохлую экономику и перестать делают из молодежи гастарбайтеров Hо нет же>.. эти старое, отсталое совковое shitty руководство не может планировать даже на 6 месяцев вперед. Real dumbfucks.
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Wrathful
12:30, 25 декабря 2016
Сволота
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lugma
12:14, 25 декабря 2016
Тварь растрелять таких нужно
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lugma
12:13, 25 декабря 2016
Сука
кто есть кто
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