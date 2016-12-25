Видео с новогоднего корпоратива в Казахстане набрало за сутки более 100 тысяч просмотров
CA-NEWS (KZ) - Видео с новогоднего корпоратива в одном из городов Казахстана набрало за сутки более 100 тысяч просмотров.
Видео опубликовано на странице eap_kz в Instagram.
Ролик начинается вполне безобидно - группа людей наблюдает за танцующей парой. Мужчина и женщина ритмично исполняют движения под зажигательную песню. В какой-то момент танцор поднимает партнершу, но не справляясь, перекидывает ее и женщина падает головой прямо на пол.
Комментарии (1)
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