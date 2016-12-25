Узбекские пограничники задержали наркокурьеров из Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - Военнослужащие пограничных войск Службы национальной безопасности Узбекистана пресекли попытку контрабанды наркотиков с территории Кыргызстана, сообщили в пресс-службе Комитета по охране государственной границы.



Военнослужащие 24 декабря задержали на участке Янгикурганского ПОГР в приграничном населенном пункте Егду Учкурганского района нарушителей границы из числа граждан Кыргызстана, у которых при себе было обнаружено около 1,5 килограмма гашиша.

Сейчас правоохранительные органы республики проводят необходимые мероприятия по процессуальному закреплению правонарушения, отмечается в сообщении.