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  25 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекские пограничники задержали наркокурьеров из Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - Военнослужащие пограничных войск Службы национальной безопасности Узбекистана пресекли попытку контрабанды наркотиков с территории Кыргызстана, сообщили в пресс-службе Комитета по охране государственной границы.

Военнослужащие 24 декабря задержали на участке Янгикурганского ПОГР в приграничном населенном пункте Егду Учкурганского района нарушителей границы из числа граждан Кыргызстана, у которых при себе было обнаружено около 1,5 килограмма гашиша. 

Сейчас правоохранительные органы республики проводят необходимые мероприятия по процессуальному закреплению правонарушения, отмечается в сообщении.

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