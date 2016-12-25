Российский военный самолет с 70 пассажирами на борту пропал с радаров, на борту были артисты ансамбля Александрова (дополнено)

CA-NEWS (CA) - Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с экранов радаров при вылете из Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Предварительно, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из аэропорта Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 70 человек", - сказал собеседник агентства.

По данным РИА Новости, самолет, пропавший с радаров, предварительно должен был лететь в сирийскую Латакию.

В Росавиации подтвердили, что самолет Ту-154, вылетевший из Сочи и пропавший с радаров, не является гражданским. "Это не гражданская авиация", - сообщили в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, на пропавшем Ту-154 летели артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

"На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы Минобороны России и других федеральных ведомств.

