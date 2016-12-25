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  25 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
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Более половины китайских семей не заинтересованы в рождении второго ребенка - исследование

CA-NEWS (CA) - Как показывают результаты доклада, опубликованного 22 декабря Всекитайской федерацией женщин, 53,3% китайских семьей с одним ребенком не планируют заводить второго ребенка.

Как сообщает «Женьминь жибао», в экономически развитых провинциях, городских районах, а также среди высокообразованных семьей, данный показатель оказался даже выше 60%.

Кроме того, важными факторами, влияющими на заинтересованность семьей в рождении второго ребенка стало качество следующих общественных услуг — образования, медицины, санитарии и жизненной среды.

В общей сложности было распространено 10 тысяч анкет, 92,3% были эффективно заполнены и возвращены. Среди всех опрошенных семьей, 54,2% имеют одного ребенка, а 45,8% — два и более.

По результатам опроса, 70% родителей в Пекине и других городских районах считают материнскую энергию и финансовое состояние семьей как первоочередные вопросы для обдумывания. Более того, сможет ли кто-то из родственников помочь ухаживать за ребенком перед тем, как он пойдет в детский сад — важный дополнительный вопрос.

Выяснилось, что дети из более 60% семьей были выращены с помощью дедушек-бабушек перед тем, как пошли в детские сады. Однако, почти 80% опрошенных родителей заявили, что ощущают различия во взглядах на воспитание с предыдущим поколением.

По словам главы Отдела по детским вопросам Всекитайской федерации женщин Чжэнь Сяося, из-за высокой себестоимости родов, экономического бремени и недостатка энергии для ухода за малышами, значительная часть семьей не решаются родить второго ребенка. 

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