РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 декабря 2016
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Корейские СМИ обвинили Пан Ги Муна в получении взятки в размере более $200 тысяч

CA-NEWS (CA) - Корейские СМИ обвинили генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в получении взяток, сообщают РИА Новости.

По данным издания Sisa Journal, Пан Ги Мун получил от корейского бизнесмена взятку на сумму более 200 тысяч долларов. В 2005 году, неся службу в министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Кореи, Пан Ги Мун получил 200 тысяч долларов, а в 2007 году, когда он уже занимал пост генсека ООН, еще 30 тысяч.

Сообщается, что первая взятка была передана бизнесменом Пак Ен Ха во время приезда вьетнамской делегации в Сеул, куда Пак Ен Ха был приглашен в качестве генерального консула.

Бизнесмен прибыл на час раньше и при встрече "тет-а-тет" передал деньги "на транспортные расходы". Вторую сумму Пан Ги Мун получил от него в 2007 году в "подарок с поздравлениями в связи с назначением в качестве генсека ООН".

Пан Ги Мун отрицает эти обвинения и намерен привлечь к ответственности корейское издание.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Курманов Рустам Абдыкайыпович
экс-директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения КР
Тулебердиев Асхат Темирбекович
и.о. начальника муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура»
Эмма Нургазиева
Мастер спорта по тенису, Первая ракетка Кыргызстана
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2016.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com