Корейские СМИ обвинили Пан Ги Муна в получении взятки в размере более $200 тысяч

CA-NEWS (CA) - Корейские СМИ обвинили генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в получении взяток, сообщают РИА Новости.

По данным издания Sisa Journal, Пан Ги Мун получил от корейского бизнесмена взятку на сумму более 200 тысяч долларов. В 2005 году, неся службу в министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Кореи, Пан Ги Мун получил 200 тысяч долларов, а в 2007 году, когда он уже занимал пост генсека ООН, еще 30 тысяч.

Сообщается, что первая взятка была передана бизнесменом Пак Ен Ха во время приезда вьетнамской делегации в Сеул, куда Пак Ен Ха был приглашен в качестве генерального консула.

Бизнесмен прибыл на час раньше и при встрече "тет-а-тет" передал деньги "на транспортные расходы". Вторую сумму Пан Ги Мун получил от него в 2007 году в "подарок с поздравлениями в связи с назначением в качестве генсека ООН".

Пан Ги Мун отрицает эти обвинения и намерен привлечь к ответственности корейское издание.

