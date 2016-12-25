Самолет Ту-154, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море, выживших нет

CA-NEWS (CA) - Самолет Ту-154 Минобороны РФ, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Самолет упал в Черном море в 1,5 километра от берега, обнаружены обломки", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, в пяти с половиной километрах от берега, по данным источника, обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежавшие людям с разбившегося самолета.

Как сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков уже обнаружено тело погибшего в авиакатастрофе самолета Ту-154.

"В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", — сказал Конашенков.

После крушения СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. Следователи изымают документы и допрашивают должностных лиц, руководивших полетом.

В связи с катастрофой в Адлер вылетела комиссия Минобороны.

Как сообщалось ранее, Ту-154 пропал с радиолокационных радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера. На борту находились более 80 пассажиров, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ, и 8 членов экипажа.

Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров, подтвердили в пресс-службе Минобороны. Позже в ведомстве уточнили, что самолет упал на седьмой минуте полета. Он рухнул в пяти километрах от берега Черного моря ближе к Анапе.



